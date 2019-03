Irreperibile da tre giorni un giovane originario di Schiavi di Abruzzo

SCHIAVI DI ABRUZZO – Irreperibile da tre giorni, scomparso nel nulla un giovane originario di Schiavi di Abruzzo.

La notizia circolava in paese già dal pomeriggio di ieri, ma è stata in qualche modo confermata dalla pubblicazione di un post pubblico su Facebook con tanto di foto per aiutare le ricerche: «Lui è William Cirulli, non si ha traccia di lui dal 26 marzo alle ore 20,30. La famiglia e gli amici più stretti sono molto preoccupati. Chiunque lo vedesse è pregato di chiamare le autorità o di contattarmi al 3888837935. Si chiede gentilmente di condividere grazie».

Secondo quanto si apprende il giovane, 36 anni, ha trascorso il fine settimana proprio a Schiavi di Abruzzo, nella casa del padre in frazione Salce. Sarebbe poi tornato a Roma domenica sera. Ha lavorato regolarmente al garage di famiglia fino a martedì e dalla serata di quello stesso giorno non si hanno più notizie di lui. Il giovane non è raggiungibile sul cellulare e nessuno pare lo abbia visto. Le autorità sono state ovviamente informate dalla famiglia e sono partite le ricerche.

Chiunque avesse notizie è pregato di contattare le Forze dell’ordine al numero di emergenza 112.