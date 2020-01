AGNONE – Irruzione delle operatrici di San Bernardino, l’appello al ministro Provenzano: «Non fate chiudere quella struttura».

Le lavoratrici che tra pochi giorni rischiano di restare a casa senza una occupazione hanno interrotto la conferenza sulle aree interne in corso a Capracotta alla presenza del ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano. Le combattive dipendenti della casa di riposo, struttura che funziona da mezzo secolo e ospita circa quaranta anziani, rischiano di vedere interrotto il loro percorso lavorativo pare per un mancato rinnovo del contratto di affitto della struttura. Le proteste sono state portate, a sorpresa, all’attenzione del ministro Provenzano e del governatore del Molise, Donato Toma.