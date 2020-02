Isernia capitale italiana della cultura, l’Atene del Sannio supporta il progetto

AGNONE. Il Comune di Agnone si schiera al fianco della candidatura di Isernia a capitale italiana della Cultura 2021. Con una delibera di giunta, infatti, l’amministrazione comunale Marcovecchio, ha deciso di sostenere, senza condizione alcuna e in maniera forte e decisa – si legge nel documento – la candidatura di Isernia che nel frattempo prepara i dossier necessari da presentare entro il 30 aprile ad una giunta di 7 esperti la quale stabilità i dieci progetti finalisti. La scelta definitiva si saprà a fine giugno quando la giuria indicherà al ministro per i Beni e le attività Culturali il nome della città più idonea. “La candidatura di Isernia a capitale della cultura italiana 2021 – spiegano dall’Atene del Sannio – è motivo di grande prestigio per l’intero territorio regionale”. Insomma, una opportunità da giocarsi senza esitazioni perché – concludono da Agnone – la cultura resta uno di quegli assetti strategici per la crescita e il riscatto di territori come il nostro.