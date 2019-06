IV edizione Karting day, a San Salvo il campione italiano di rally Paolo Andreucci  

LE AZIENDE INFORMANO

SAN SALVO. Dopo il grande successo dell’anno scorso, torna a San Salvo, sul kartodromo “Pista Fluida”, la IV edizione del Karting Day organizzata dall’azienda molisana leader nel settore dei ricambi auto CAR Service di Tonino Mastrostefano. L’appuntamento è per domenica 30 giugno.

All’evento parteciperanno oltre 60 officine provenienti dalle province di Isernia, Campobasso e Chieti, che si sfideranno in pista all’insegna del divertimento.

La volontà di Tonino Mastrostefano, titolare dell’azienda CAR Service, e del suo staff è di regalare ai suoi numerosi clienti una giornata di divertimento e sport.

Grazie alla collaborazione di numerose aziende fornitrici colossi del mondo di ricambi Aftermarket, in questa edizione ci saranno diverse novità, tra cui la presenza del pluricampione italiano di rally, Paolo Andreucci che vanta undici titoli nazionali.

Il programma della giornata prevede alle ore 10:30 l’iscrizione dei partecipanti; alle ore 11:00 prove libere e a seguire le qualifiche. Dopo la pausa pranzo e il meeting tecnico, subito in pista per la gara finale. A conclusione della giornata premiazioni e aperitivo di ringraziamento. Per restare in contatto con la CAR Service segui la pagina Facebook @ricambimastrostefano.com oppure visita il sito www.ricambimastrostefano.com