Karate: campionati italiani di Osimo, doppio bronzo per Gabriel Venditti

OSIMO (AN) – Continua l’ascesa del piccolo karateka, Gabriel Venditti della palestra Fitness Planet di Agnone. Il piccolo atleta agnonese, infatti, ha conquistato un doppio podio nel campionato italiano giovanile che si è svolto a Osimo il 14 e 15 aprile scorso. Alla competizione hanno preso parte circa mille atleti provenienti da tutto lo stivale. Così all’interno del Palabaldinelli, Venditti si è messo al collo due medaglie di bronzo nella categoria children a squadre e individuale per quanto concerne la specialità kumite. Un riconoscimento che di fatto permette all’agnonese la partecipazione ai campionati europei che si disputeranno a Malta. Nelle Marche ottima prova anche della piccola Aurora Marino, che nella categoria children individuale, specialità kata, si è piazzata con un lusinghiero quinto posto. Soddisfatto per la prova dei suoi atleti il maestro Cosmo D’Andrea che segue le palestre di Mignano Monte Lungo e quella di Agnone, nelle quali sta facendo crescere piccoli campioncini.