KIDS TAKE OVER: i bambini diventano Vigili del fuoco per un giorno

CAMPOBASSO – Si è tenuta oggi presso il Comando Vigili del fuoco di Campobasso la manifestazione KIDS TAKE OVER nel corso della quale i bambini si sono sostituiti al personale dei Vigili svolgendo al loro posto le attività di gestione del soccorso.

Alla fine delle attività è stato effettuato un collegamento con altri Comandi e con il C.O.N. di Roma nel corso della quale sono state gestite le attività di coordinamento dei vigili del fuoco a livello nazionale. Alla fine della manifestazione è stata avviata una petizione visiva nel corso della quale la sede di servizio è stata illuminata di blu per onorare il protocollo d’intesa sottoscritto con l’Unicef.

