Kids Take Over: i bambini molisani diventano Vigili del fuoco

Nelle scorse settimane è stato firmato un protocollo d’intesa tra l’UNICEF e i Vigili del Fuoco che prevede, tra le altre cose, delle iniziative finalizzate alla divulgazione ai bambini dei comportamenti da adottare ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi in caso di necessità.

Nell’ambito delle attività previste il Comando provinciale dei Vigili del fuoco aderirà alla manifestazione KIDS TAKE OVER nella quale i bambini si sostituiranno agli adulti nelle loro funzioni; nello specifico, nel periodo compreso tra le 15 e le 17 del giorno 20 novembre, una scolaresca del Convitto di Via Mario Pagano sostituirà il personale del comando nelle funzioni organizzative e gestionali.

Dalle ore 17 inoltre partirà la petizione visiva per la quale tutti i Comandi illumineranno le proprie sedi di blue.