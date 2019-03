Know your rights to defend yourself, la scuola di Carovilli protagonista in Europa

CAROVILLI – “Know your rights to defend yourself“, conosci i tuoi diritti per difendere te stesso. È questo il tema che accomuna l’Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli con altre scuole della Spagna, della Polonia e della Romania. Una nuova esperienza in Europa, finanziata con il Programma Erasmus Plus, che proprio in questi giorni ha preso il via con il meeting transnazionale che si sta svolgendo ad Auseu, in Romania, con la partecipazione delle docenti Antonella Rotolo (sspg Carovilli), Adelina De Benedictis e Annamaria Di Vincenzo (scuola primaria Miranda). I progetti Erasmus Plus incentivano le relazioni, la vicendevole conoscenza e lo spirito di squadra per studenti e docenti che, impegnati di nuovo in un partenariato biennale, dopo l’esperienza triennale da poco terminata, permetterà agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado del Comprensivo di Carovilli di vivere esperienze europee, coltivando una sana amicizia e la cooperazione che mirano ad uno scambio culturale e alla costruzione di un sentimento consapevole di “cittadinanza europea” che coinvolge in maniera importante anche le famiglie e le comunità. Pescolanciano, Miranda, Vastogirardi, Capracotta, Carpinone, Pettoranello, Pesche, San Pietro Avellana, Forlì del Sannio, Vastogirardi, Pietrabbondante, Roccasicura sono i Comuni che afferiscono al Comprensivo di Carovilli, esempio di una articolata e complessa realtà scolastica territoriale che fa dell’innovazione un elemento gestionale moderno, capace di coniugare la formazione degli studenti attraverso laboratori esperienziali sul territorio e uno sguardo attento ai suoi risvolti più intimi, per rafforzare le proprie radici, e la parallela partecipazione alla dimensione europea. La Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Rosaria Vecchiarelli e il team intero dei docenti dei vari ordini di scuola del Comprensivo “Molise Altissimo” augurano a tutti gli studenti, alle loro famiglie e alle comunità interessate un buon nuovo Erasmus Plus.