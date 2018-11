Ko di Recanati, Foglia Manzillo: “Poco attaccamento alla causa. Inevitabile tornare sul mercato”

RECANATI – “Scarso attaccamento e senso di appartenenza ad un progetto che vede coinvolte persone per bene. Si può anche perdere ma non così. Nel primo tempo abbiamo giocato con una intensità e tensione bassissime. E’ la prima volta che mi capita da quando sono qui”. Commento amaro, quello di Antonio Foglia Manzillo al termine di Recanatese – Agnonese che ha visto i padroni di casa sovrastare i molisani in lungo e largo. A parlare il punteggio che di fatto fa pensare ad un ritorno repentino da parte della società sul mercato. “E’ inevitabile visti i vuoti – riprende il tecnico granata – sappiamo dove intervenire, ma saranno i ragazzi, nelle prossime quattro partire, a dire chi merita o meno questa casacca”.