La befana di Agnone vola dai nonni e dai disabili

AGNONE. Con qualche ora di anticipo sul giorno prestabilito (6 gennaio), che la catapulta nei camini di numerose abitazioni, la befana è stata avvistata oggi pomeriggio nella casa di riposo di Maria del Monte a Castiglione Messer Marino. Un tour partito dal vicino Abruzzo e che domani farà tappa, a partire dalle ore 15,30, nella casa per anziani di San Bernardino dove ad attenderla ci saranno quaranta nonni a cui porterà allegria e tanti doni. Da ventotto anni ininterrottamente, la simpatica vecchietta, all’anagrafe Clemente Zarlenga, ex dipendete Sip e Telecom, a bordo della sua immancabile scopa, visita le strutture che accolgono anziani e disabili. Una sorta di missione che la simpatica vecchietta agnonese ha preso a cuore e per nessuna ragione al mondo intende abbandonare. “Sento, che regalare un sorriso e qualche ora in spensieratezza a chi tanto ci ha dato e quotidianamente ci insegna ad amare la vita, sia doveroso e al tempo stesso una pratica da tramandare ai più giovani” ammette la befana che domani volerà nella casa Dopo di Noi di Secolare. Prima ancora, insieme a babbo Natale, ha visitato la struttura Cosmo Maria De Horatis di Poggio Sannita dove a farle festa anche il neo-centenario Michele Ingratta. “Dopo 28 stagioni inizio a sentire il peso degli anni di questa meravigliosa avventura, ma vi assicurò che fino a quando avrò la forza – promette – ogni sei di gennaio continuerò ad abbracciare i miei amici nonni e chi è stato meno fortunato di noi”. Ad maiora befana!