La caricatura di Salvini sul manifesto del carnevale a Schiavi

SCHIAVI DI ABRUZZO – Il carnevale storico Schiavi di Abruzzo, in programma per i prossimi 2 e 5 marzo, si tinge di politica. Sarà perché è tutti i giorni in prima pagina e il nome di Matteo Salvini è ormai fisso nella trend topic di Twitter, ma ora la onnipresente faccia del ministro dell’Interno è finita addirittura sul manifesto che lancia il carnevale storico di Schiavi di Abruzzo. L’immagine, come si vede nella foto pubblicata, mostra un volto molto somigliante, anche per la forma della barba, al vicepremier Salvini. Magari solo un condizionamento inconscio del grafico che ha realizzato la locandina o forse una deliberata scelta politica e dissacrante della figura del Ministro dell’Interno in carica. Qualcuno infatti, vista l’ormai nota propensione del Ministro ad indossare uniformi, ha interpretato la locandina in maniera ironica, appunto Salvini con la “divisa d’ordinanza” di Pulcinella.