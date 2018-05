La cicogna porta il piccolo Leonardo Ferrelli

La cicogna si è poggiata ieri all’all’ospedale “Cardarelli” di Campobasso e ha portato il piccolo Leonardo Ferrelli per la gioia di mamma Antonella Donatucci e papà Concezio Ferrelli, diventati genitori. A dare il benvenuto al nuovo arrivato, le nonne, i compari Serena e Gianluca e in particolare gli zii Tonino e Maria, nonché i parenti tutti. I genitori ringraziano il dottor Franco Doganiero, primario del reparto di Ginecologia e Ostetricia del Caradarelli e l’intero personale infermieristico per l’alta professionalità e umanità dimostrata. A Concenzio e Antonella gli auguri più sentiti da parte della redazione de l’Eco online.