La classe ’68 di Poggio Sannita in udienza da Papa Francesco a Roma

ROMA – Mercoledì scorso 31 ottobre, un gruppo di famiglie poggesi in rappresentanza della “classe 1968”, guidato da don Francesco Rinaldi, parroco di Isernia, si è recato a Roma per l’udienza generale di Papa Francesco. Gli oltre 40 partecipanti, dopo l’udienza in piazza San Pietro, hanno proseguito la visita in Vaticano ammirando le opere d’arte della Cappella Sistina e dei Musei Vaticani. Non è mancato un momento conviviale in un nuovo locale poggese “PaDì” in via delle Fornaci. A sera il rientro a Poggio Sannita dopo una giornata intensa, bella e indimenticabile.