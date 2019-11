La fabbrica di cioccolato e laboratori dedicati ai bambini: torna il Chocofestival

CHIETI – Confartigianato anima il centro storico di Chieti con l’edizione 2019 del Chocofestival, che, quest’anno, sarà più ricco che mai, tra stand, esposizioni, specialità da tutta Italia, spettacoli, cooking show e tanti ospiti. L’appuntamento è in corso Marrucino, da domani, venerdì 15 novembre, a domenica 17.

Il programma dell’evento è stato illustrato stamani in conferenza stampa dal direttore generale di Confartigianato Chieti L’Aquila, Daniele Giangiulli, e da Francesco Cicchini, funzionario dell’associazione.

«Per un intero weekend corso Marrucino si trasforma in un’enorme pasticceria all’aperto con vetrine tematiche sulla cioccolata. L’evento 2019 sarà, come consuetudine, di richiamo nazionale, ricco di sorprese e riservato alle migliori aziende del settore. Oltre 40 gli stand, con espositori provenienti da molte regioni italiane. Nell’ambito del Chocofestival, tante le attività collaterali, come la fabbrica di cioccolato, un percorso educativo che descrive tutta la produzione del cioccolato dalla nascita della pianta fino alla barretta di cioccolato, laboratori dedicati ai bambini, artisti di strada, mascotte, concerti, degustazioni e le esibizioni di Annalisa D’Incecco, seconda classificata al “Ristorante degli Chef” di Raidue.

«Con il Chocofestival di questo weekend, il Teate Winter Festival che, già partito nei giorni scorsi, andrà avanti sino a fine anno e il Trekking Urbano del 31 ottobre – dice Giangiulli – Confartigianato accende gli eventi del centro di Chieti in attesa delle iniziative previste per il Natale. Si tratta di iniziative che rappresentano un contributo importante per tutte le attività economiche, ricettive e artigianali della città. Molti hotel e bed & breakfast, infatti, sono già al completo. Dimostrazione che quando si organizzano eventi di questo tipo la città si riempie anche di turisti provenienti da fuori regione. Tre eventi a marchio Confartigianato che garantiscono continuità di presenze per due mesi a Chieti. E’ anche con iniziative del genere che la nostra associazione cerca di dare impulso all’economia locale».