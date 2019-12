La favola di Daniela Sabatino raccontata agli allievi della scuola calcio di Castiglione

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Cresce l’attesa per l’evento sportivo di oggi pomeriggio. La bomber della Nazionale di calcio femminile, Daniela Sabatino, sarà ospite della scuola calcio di Castiglione Messer Marino.

L’appuntamento è per le ore 16,30, appena dopo l’uscita da scuola, presso la struttura del palaghiaccio. La nota calciatrice, ora in forza al Sassuolo, sta trascorrendo alcuni giorni di riposo e di vacanza in famiglia, nel suo paese d’origine, Castelguidone, ma ha accettato di dedicare qualche ora ai piccoli allievi della scuola calcio di Castiglione. Proprio quella scuola calcio ha fatto registrare, alla riprese degli allenamenti dopo la pausa estiva, un sensibile incremento di iscrizioni da parte di bambine. Guarda caso questo risveglio in rosa c’è stato dopo l’esaltante mondiale di calcio femminile disputato in estate dalle “ragazze mondiali” della mister Bertolini, tra le quali appunto la bomber di Castelguidone. E così nel pomeriggio di oggi, nel corso di quella che sarà una breve festa per una campionessa dello sport, Daniela spiegherà agli allievi della scuola calcio come è riuscita a raggiungere i massimi livelli nel calcio femminile partendo dal tirare due calci al pallone nella piazza di un piccolo centro montano del Vastese.