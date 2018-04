La Giunta regionale si allarga: Giorgio D’Ignazio nuovo assessore

(ANSA)-PESCARA, 9 APR – Giorgio D’Ignazio nuovo assessore della Giunta D’Alfonso. Lo ha annunciato il vicepresidente della Regione Lolli in conferenza stampa, presenti il presidente del Consiglio regionale e il sottosegretario alla Giustizia Chiavaroli. D’Ignazio, eletto in Consiglio con il centrodestra, alle politiche del 4 marzo si è presentato con Civica Popolare. «D’Ignazio non è una sostituzione, ma un allargamento e arricchimento della maggioranza» ha precisato Lolli, ricordando che con i due assessori dimissionari, Gerosolimo e Di Matteo, «la discussione è in corso. Pongono questioni di funzionamento della Giunta e programmatiche. Siccome ritengo ragionevoli e fondate le argomentazioni – ha detto Lolli – abbiamo deciso di dar vita a un tavolo di approfondimento su sanità, lavoro e politiche sociali».