La Lega conferma il dato delle regionali, è il primo partito a Schiavi di Abruzzo

SCHIAVI DI ABRUZZO – La Lega di Salvini e, qui nell’Alto Vastese, di Carlo Troiano è il primo partito a Schiavi di Abruzzo. Con il 29 per cento dei consensi, 108 voti tra le due sezioni di Schiavi e Taverna, il partito dell’ex assessore comunale Carlo Troiano, è risultato il primo partito nel piccolo centro montano del Vastese che vanta una storica propensione a sinistra. Confermato, dunque, il dato delle regionali. Secondo in ordine di arrivo il Pd, con 80 voti, al 21,45 per cento. Tiene Forza Italia, con 48 voti, mentre il Movimento 5 Stelle porta a casa 46 voti, attestandosi al 12,33 per cento. Buona prova per Fratelli d’Italia, con 33 voti, pari quasi al 9 per cento. Incredibilmente 15 voti vanno al Partito Animalista, 6 ad Europa Verde, 7 al Partito Comunista e 4 al Popolo della Famiglia. Un solo elettore si è dichiarato di Forza Nuova e uno dei Partito Pirata.

