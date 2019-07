“La luce di Gaeta”, espone il maestro agnonese Ruggero Di Lollo

GAETA – Si chiama “La luce di Gaeta” la mostra antologica curata dal maestro agnonese Ruggero Di Lollo che sarà visitabile dal 7 luglio al 21 settembre presso la pinacoteca comunale “Antonio Sapone” nel centro laziale. L’evento, che vedrà l’esposizione di numerose tele e sculture dell’artista molisano, da anni trapiantato sul litorale laziale, è stato presentato in conferenza stampa dal sindaco della città in provincia di Latina, Cosmo Mitrano, dall’assessore alla pinacoteca comunale, Lucia Maltempo e dal responsabile della pinacoteca, Antonio Lieto. “E’ un omaggio nei confronti della città che mi ha adottato e nella quale vivo ormai da cinquant’anni” ha detto Di Lollo durante la conferenza stampa dove ha rimarcato la qualità della luce, da qui il nome della mostra, cristallina, pura, unica e che non influenza i colori sulle tavolozze.