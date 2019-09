La Montagna occasione di sviluppo, Capracotta detta l’agenda

CAPRACOTTA. Le “Terre Alte d’Italia” tornano protagoniste a Capracotta. Appuntamento con “montagnaAperta” il prossimo 6 e 7 settembre con il progetto dedicato al rilancio della montagna e delle sue culture attraverso un approccio multidisciplinare. Il calendario degli eventi costituirà il nucleo catalizzatore delle iniziative di promozione turistica integrata di Capracotta e dell’Alto Molise attraverso un percorso che ha come comune denominatore la Montagna e nello specifico diversi punti quali: il sapere e la cultura , la valorizzare le risorse naturali, il conoscere le tradizioni e le qualità dei prodotti.

“Vogliamo provare a fare incontrare le nostre montagne con le persone, le storie e le tradizioni dell’Appennino e la cultura e la storia di altri territori, perché pensiamo che un’altra idea di montagna è possibile e, quindi, è possibile immaginare anche un’idea di futuro per il nostro territorio – sottolinea il sindaco di Capracotta, Candido Paglione – L’idea di un confronto tra coloro che, a vario titolo, raccontano le aree interne e le montagne sta tutta qui, nella forte determinazione a non far morire questo territorio – fatto di scenari e di paesaggi straordinari, di storie e di tradizioni importanti, di grandi esempi di operosità – per provare a portarlo a pieno titolo nella modernità e nella new economy. E il nostro territorio che così diventa laboratorio che prova ad anticipare le dinamiche che interesseranno aree ben più vaste e popolose nel giro di pochi anni.”

Il progetto “montagnaAperta” è stato selezionato dal bando regionale “Turismo è Cultura 2019” e si interroga sulla necessità di creare i presupposti per una attenta azione di valorizzazione delle filiere dotandosi di strumenti indispensabili per l’economia turistica. Non un evento per pochi operatori del comparto turistico ricettivo – sostengono i promotori – ma l’occasione di mettere al centro la comunità di Capracotta e dei Comuni dell’Alto Molise per essere in grado di costruire un modo nuovo di fare turismo, rendendo accogliente ed autentico ogni singolo gesto del cittadino che incontra il turista e lo accompagna in un percorso che lo possa trasformare in cittadino temporaneo della montagna di Capracotta.

Le tematiche di montagnAperta – Letteratura, politiche territoriali, strategie e temi di attualità offriranno spunti di dialogo e formazione degli operatori rendendo più interessante la proposta locale. Lo spopolamento delle aree interne, le difficoltà delle “terre alte d’Italia”, le sfide delle filiere turistiche ed alimentari, il contrasto agli sprechi diventano, dunque, argomento di studio trasformando Capracotta nel luogo in cui promuovere buone pratiche internazionali per la futura costituzione di una vera e propria coalizione montana. Il turismo, inteso come industria economica attenta alle tendenze dei mercati, troverà validi riferimenti in relatori noti per le loro buone pratiche stimolando nuove fasi formative per l’accoglienza e nuove progettualità di destinazione.

Ecco cosa prevede il pogramma

6 settembre 2019

Sala convegni Hotel “Conte Max”, via Vallesorda – Capracotta

ORE 10.00

Saluti istituzionali ed introduzione

Candido Paglione – Sindaco di Capracotta

Donato Toma – Presidente della Regione Molise

ORE 10.30

Le strategie delle aree Interne della Regione Molise: lezioni dalle esperienze e quali prospettive

Modera Rossano Pazzagli – Direttore del Centro di ricerca per le aree interne e gli appennini

Ne discutono i rappresentanti istituzionali e tecnici delle aree:

Alto Medio Sannio

Fortore

Mainarde

Matese

Il punto di vista della Regione Molise

Mariolonga Mogavero – Direttore Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale

ORE 15.00

Alcuni modelli locali di sviluppo

Il modello Giardino della Flora Appenninica di Capracotta: Marco Marchetti – Direttore del Consorzio per la gestione del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta

L’esperienza delle Cooperative di Comunità in Emilia Romagna

Giovanni Teneggi – Direttore Confcooperative Reggio Emilia

Marco Bussone – Presidente Uncem Nazionale –

Le aree interne e il senso di appartenenza al territorio: Franco Arminio – paesologo

Conclusioni: Andrea Cozzolino – parlamentare europeo

Programma del 7 settembre 2019

Sala convegni Hotel “Conte Max”, via Vallesorda – Capracotta

Ore 10.30

Saluti istituzionali

Candido Paglione – Sindaco di Capracotta

Vincenzo Cotugno – Vicepresidente Giunta regionale del Molise – Assessore al Turismo

Presentazione del libro “La voce dei Sindaci delle aree interne” di Sabrina Lucatelli e Francesco Monaco

Modera: Rossano Pazzagli – Direttore del Centro di ricerca per le Aree interne e gli Appennini

Ne parlano, con l’autore del libro Francesco Monaco

Candido Paglione – Sindaco di Capracotta

– Sindaco di Capracotta Letizia Bindi – Antropologa, Centro di ricerca interdipartimentale “BIOCULT”, UNIMOL

– Antropologa, Centro di ricerca interdipartimentale “BIOCULT”, UNIMOL Marco Marchetti – Direttore Consorzio Giardino della Flora Appenninica di Capracotta

– Direttore Consorzio Giardino della Flora Appenninica di Capracotta Luca Bianchi – Direttore generale SVIMEZ

– Direttore generale SVIMEZ Marco Bussone – Presidente nazionale UNCEM

– Presidente nazionale UNCEM Micaela Fanelli – Consigliere regionale capogruppo PD

– Consigliere regionale capogruppo PD Gianfilippo Mignogna – Borghi Autentici d’Italia, sindaco di Biccari

– Borghi Autentici d’Italia, sindaco di Biccari Ore 15.00

Giardino di Flora appenninica, Strada Provinciale 84 dir – Capracotta

Esperienze a confronto

Saluti

Maurizio De Renzis – Presidente Consorzio Giardino della Flora Appenninica

Modera

Mario Di Lorenzo – Direttore GAL Alto Molise

Cassiano Luminati – Direttore Polo Poschiavo (Svizzera) ex presidente Regione Poschiavo “Valposchiavo Smart Valley Bio e la valorizzazione del Patrimonio Alimentare Alpino: esempi alpini per l’Appennino?”

Emma Taveri, CEO “destination makers”, coordinatrice progetto “Dolomiti Maadness” “La costruzione di una destinazione turistica felice”

Tiziano Teti – Presidente Gal Maiella Verde – il progetto “10 Sapori da salvare (food communities)”, l’unico case history italiano alla Conferenza di Cork 2016 della UE sullo sviluppo rurale

Conclusioni: Vincenzo Cotugno – Assessore al Turismo Regione Molise