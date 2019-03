La mulattiera della meraviglie: voragini segnalate con i pali in mezzo alla carreggiata

BELMONTE DEL SANNIO – Non smette di stupire la mulattiera, il vecchio tracciato della ex statale Istonia interessato in questi giorni a lavori di sistemazione e rifacimento del manto di asfalto. Probabilmente a causa del maltempo un buco, una sorta di voragine sia pure di modeste dimensioni, si è aperto lungo un tratto della strada. Per indicare il pericolo qualcuno ha pensato bene di inserire nel buco un bel palo, di quelli gialli e neri che solitamente sono posti al bordo della carreggiata per indicare l’altezza della neve e permettere ai mezzi spazzaneve di operare in sicurezza seguendo il tracciato della strada. E così questa mattina, nel bel mezzo della carreggiata, spunta un bel palo colorato, una sorta di spartitraffico estemporaneo. Ovviamente, almeno al momento, non vi è stato posto alcun segnale luminoso, quindi il palo che nelle intenzioni di qualcuno avrebbe dovuto segnalare un pericolo, cioè il buco sulla sede stradale, in realtà rappresenta esso stesso un pericolo perché posto proprio nel bel mezzo della carreggiata come si vede chiaramente dall’immagine pubblicata.