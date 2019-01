La neve “congela” le Poste: corrispondenza non recapitata da tre settimane

MONTAZZOLI – In riferimento all’articolo riguardante il disservizio di consegna posta a Vastogirardi, abbiamo ricevuto, nei giorni scorsi, analoga segnalazione da Montazzoli, nell’Alto Vastese.

«Da oltre tre settimane non viene consegnata alcuna posta ai noi cittadini di Montazzoli. Gennaio è mese di pagamenti e quindi molte persone, tra cui anziani, che pagano le utenze con bollettino postale, si trovano involontariamente in mora e a rischio di distacco della corrente elettrica. Capisco il maltempo, ma è anche vero che le strade, dopo alcuni disagi, sono dall’ultima settimana perfettamente percorribili. Oltre ad aver inoltrato un reclamo formale online alle Poste Italiane, ho contattato anche l’ufficio di riferimento di Castiglione Messer Marino e la risposta è stata “lo faremo presente alla collega”. Benissimo, ma nulla di fatto. Ripeto non è soltanto il mio caso, ma riguarda tutta la cittadinanza di Montazzoli».

L’email giunta in redazione porta la firma di Andrea Sorge ed è arrivata qualche giorno fa. Nel frattempo sicuramente le Poste avranno riattivato il servizio di consegna, ma le previsioni indicano l’arrivo di una nuova fase di maltempo e il rischio che i disagi si ripetano è più che concreto.