La notte delle stelle, le band agnonesi si sfidano a colpi di note in nome della beneficenza

AGNONE – Le band agnonesi si sfidano a colpi di note nella notte delle stelle. Vigilia di San Lorenzo all’insegna della beneficenza quella che andrà in scena nella “Valle del Cioccolato” giovedì 9 agosto a partire dalle 22,00 . A due passi dalla cittadina alto molisana, in un contesto ambientale fiabesco, promettono spettacolo ed emozioni forti i gruppi musicali anni ’70-‘80, ma anche formazioni attuali e complessi emergenti.

Tra passato, presente e futuro, non mancheranno le sorprese come quella di rivedere sul palco quattro fratelli accomunati dalla smisurata passione per la musica. A fare da contorno all’evento che sarà presentato da Bruno Cerimele, aneddoti, storie di amori e amicizia, viaggi e la partecipazione a concorsi nazionali. L’iniziativa è stata promossa da l’Eco de l’Alto Molise – Vastese in collaborazione con gli “Enonga” e il patrocinio del Comune di Agnone. Il ricavato della serata sarà donato interamente all’asilo nido “Ape Maia” di Maiella e alla Caritas diocesana che assiste i meno abbienti del territorio. La serata offrirà anche un “dolce” momento con la degustazione del “Pan degli Osci” prodotto dalla storica azienda “Labbate&Mazziotta”.

Per venire incontro alle esigenze di quanti desiderano assistere al concerto, il Comune di Agnone metterà a disposizione una navetta che farà da spola tra l’ex Piazza Stazione e la Valle del Cioccolato. In caso di maltempo i gruppi si esibiranno al teatro Italo Argentino.