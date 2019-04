La Polizia di Stato celebra domani il 167° anniversario dalla fondazione

A Roma, alla presenza delle più alte cariche dello Stato, sarà la splendida “Terrazza del Pincio” ad ospitare l’evento, che si svolge il 10 aprile in ricordo della data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 121 del 1981 che ha delineato l’organizzazione ed i compiti della Polizia di Stato.

#Essercisempre, il popolare hashtag della Polizia di Stato, ben identifica lo scopo dell’iniziativa: condividere la ricorrenza con i cittadini, ai quali è rivolto l’operato quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

Quest’anno, inoltre, in occasione del centesimo anniversario dell’aquila, emblema della Polizia di Stato che accompagna l’istituzione sin dal 1919, con il suo portato di storia, valori, tradizione, sacrificio e abnegazione, è stata realizzata una medaglia commemorativa, raffigurante l’aquila dorata dalle ali spiegate.

Il Presidente della Repubblica ha concesso, quest’anno, la medaglia d’oro al merito civile alla bandiera della Polizia di Stato, per le attività svolte dalla Polizia di Prevenzione e dalle D.I.G.O.S. che, con eccezionale valore e senso del dovere, hanno profuso ogni energia nella lotta al terrorismo e all’ eversione dell’ordine democratico, per la difesa dei valori e delle Istituzioni della Repubblica.

Ricorre quest’anno anche il 60° anno dall’istituzione dell’allora Corpo di Polizia Femminile, che ha dato possibilità alle donne di far parte della Polizia di Stato, ricoprendo a pieno titolo e a tutti i livelli un ruolo fondamentale.

L’evento di Roma potrà essere visto in diretta sull’account Facebook “Polizia di Stato” e sul sito istituzionale www.poliziadistato.it. Inoltre, sarà possibile seguirlo anche attraverso il live twitting dall’account @poliziadistato, con l’hashtag #AnniversarioPolizia, nonché nelle stories dell’account Instagram “poliziadistato_officialpage”.

Anche a Campobasso, l’anniversario verrà celebrato alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose. La cerimonia avrà inizio a partire dalle ore 10.15 in piazza Pepe, dove uno schieramento composto dagli Allievi del 10° Corso Viceispettori della locale Scuola Allievi Agenti e dai rappresentanti della Questura e delle Specialità della Polizia di Stato, dopo la rassegna da parte del Questore Caggegi, renderà gli onori al Prefetto Maria Guia Federico.

L’evento proseguirà all’interno del Teatro Savoia, ove verrà data lettura dei messaggi istituzionali e saranno consegnati numerosi riconoscimenti al personale della Polizia di Stato che si è particolarmente distinto in servizio.

La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia sia in piazza Pepe che presso il Teatro Savoia, nei limiti di capienza della struttura, per assistere allo svolgimento della seconda parte dell’evento.