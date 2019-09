CAMPOBASSO – Il 29 settembre, la Polizia di Stato commemora il proprio Patrono San Michele Arcangelo. Quest’anno la ricorrenza assume un particolare valore trattandosi del 70° anniversario dalla proclamazione, il 29 settembre del 1949, da parte del Papa Pio XII, del Santo a Patrono e Protettore della Polizia di Stato per la lotta che combatte quotidianamente al servizio dei cittadini.

Questa mattina, anche a Campobasso è stata celebrata la festività dell’Arcangelo Michele con una funzione religiosa presso la Chiesa dei “SS. Bartolomeo e Paolo”.

La liturgia è stata officiata da S.E. Mons. Gianfranco De Luca, Vescovo di Termoli, alla presenza del Prefetto di Campobasso, Maria Guia Federico, del Questore Dr. Mario Antonino Caggegi e delle massime autorità civili e militari.

In occasione della particolare rilevanza che quest’anno riveste l’evento e considerata la grande devozione che in Molise è riservata a San Michele, al quale sono dedicate numerose chiese del territorio dell’intera Regione, hanno preso parte alla cerimonia anche i Sindaci ed i Parroci dei Comuni della provincia di Campobasso dei quali è Patrono proprio San Michele: Acquaviva Collecroce, Baranello, Campodipietra, Campolieto e Ripalimosani.

Alla funzione, resa ancor più solenne dal coro degli Allievi Vice Ispettori della Scuola Allievi Agenti “Giulio Rivera”, ha preso parte il personale di polizia e quello dell’Amministrazione Civile dell’Interno di tutti gli uffici della Polizia di Stato della provincia.

Nel pomeriggio i festaggiamenti sono proseguiti con il tradizionale “Family Day”, l’iniziativa volta a favorire momenti di incontro tra il personale e i propri familiari nei luoghi e negli ambienti di lavoro, abbinata alla festività dedicata a San Michele e giunta alla 15^ edizione. Proprio nell’ambito del “Family Day”, le famiglie dei poliziotti e del personale civile hanno potuto assistere insieme ai loro cari ad un piacevole intrattenimento musicale di cui sono stati protagonisti, presso i locali della Scuola, gli allievi Vice Ispettori.