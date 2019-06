CASTELGUIDONE – La porchetta abruzzese per sconfiggere la Cina, Castelguidone si prepara per la Nazionale femminile.

Dopo gli spaghetti tricolore contro il Brasile, Castelguidone sceglie un altro piatto tipicamente italiano e abruzzese per tifare la bomber locale, Daniela Sabatino e le altre ragazze mondiali della Nazionale femminile impegnata ai Mondiali in Francia.

Domani, alle ore 18, lo Stade de la Mosson a Montpellier sarà teatro dell’ottavo di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile. In campo scenderanno Italia e Cina. La Nazionale di Milena Bertolini prova la conquista dei quarti del torneo iridato con la solita voglia di far bene che contraddistingue il gruppo delle ragazze mondiali. Prime del girone davanti ad Australia ed a Brasile, le nostre atlete dovranno vedersela con una squadra che ha subito solo un gol in tutto il torneo.

La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Mondiali e su Rai 1 in chiaro, ed in streaming su Sky Go e Rai Play.