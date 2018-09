CASTIGLIONE MESSER MARINO – La provinciale Castiglione-Torrebruna presa in ostaggio dai signori del vento, chiusa dal pomeriggio di ieri.

Intanto procedono, sotto la pioggia, le operazioni di recupero della pala precipitata al di sotto della sede stradale. Al momento la pala finita sotto strada è stata sganciata dal rimorchio e lo stesso è stato riposizionato sulla strada. L’altra pala, quella in foto di apertura, è in attesa in coda allo svincolo per Schiavi di Abruzzo. Probabilmente solo in serata la provinciale sarà riaperta al traffico. E dopo l’incidente di ieri cresce la preoccupazione dei residenti di Torrebruna, San Giovanni Lipioni e Castiglione Messer Marino, i tre centri che saranno attraversati dalle 48 pale eoliche lunghe 55 metri e pesanti 14 tonnellate. Se le sospensioni del rimorchio si fossero rotte nel centro abitato l’enorme pala si sarebbe abbattuta sulle case (in foto il passaggio nell’abitato di Torrebruna, ndr).

Francesco Bottone