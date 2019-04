La segnalazione/ Smarrisce portafoglio ad Agnone, appello tramite l’Eco

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un cittadino.

In data 09/04/2019 è stato smarrito in zona via Aquilonia ad Agnone un portafoglio di pelle nera contenente: tessera Bancomat (bloccata), tessera Aci, numero due tessere sanitarie, varie tessere raccolta punti di supermercati, e una somma in denaro di circa 50 euro.In caso di ritrovamento contattare il numero cellulare 339.7745964, oppure consegnarlo presso la compagnia Carabinieri di Agnone dove è stata effettuata la denuncia di smarrimento.