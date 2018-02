La senatrice Chiavaroli a scuola a Guilmi, Castaldi: “Fatto grave, presenterò una interrogazione”

GUILMI – La senatrice Chiavaroli a scuola a Guilmi, Castaldi: “Fatto grave, ppresenter una interrogazione”.

Scrive Gianluca Castaldi:

“L’Ex Sottosegretaria Federica Chiavaroli, sfila nella scuola di Guilmi e da candidata all’uninominale per i Civici popolari della coalizione di centro sinistra, parla ai bambini del Parlamento Italiano. Federica Chiavaroli è stata eletta in Abruzzo nel 2013 nel centro destra, passa poi con Ncd a sostegno del governo di centro sinistra. Oggi si candida all’uninominale con la coalizione di centro sinistra (quella del PD per capirci). Cosa avrà potuto insegnare ai bambini sul parlamento italiano? Poco, ma il risultato è quello che conta e la propaganda è servita sul piatto con una foto in bella vista con i piccolini ben ripresi in primo piano. Ovviamente diamo per scontato che ci sia stata l’autorizzazione da parte dei genitori alla pubblicazione della foto, altrimenti il fatto sarebbe molto grave. Inoltre pensiamo che la campagna elettorale dovrebbe tenere fuori la strumentalizzazione dei minori, ed essere fatta sui punti di programma, parlando con i cittadini abruzzesi in età di voto e non strumentalizzando una classe delle elementari. Stilerò una interrogazione Parlamentare in merito: stay tuned. Intanto impegnamoci tutti a liberare l’Italia da questa vergognosa classe politica”.