La sindaca dispone: mascherine obbligatorie a Belmonte del Sannio

BELMONTE DEL SANNIO – Mascherina obbligatoria a Belmonte del Sannio. Lo dispone il sindaco Anita Di Primio con una ordinanza firmata nei giorni scorsi.

«Al fine di proteggere se stessi e gli altri dal contagio, tutti i soggetti che si trovino nel territorio di questo Comune in un esercizio commerciale, in un ufficio aperto al pubblico o comunque in altro luogo chiuso diverso dall’abitazione privata, sono obbligati a tenere coperti naso e bocca, utilizzando, se disponibili, le apposite mascherine o, in mancanza, qualunque altro analogo dispositivo».

Questo è quanto si legge nell’ordinanza firmata dalla sindaca. La validità delle prescrizioni è fino al prossimo 3 maggio e ovviamente il mancato rispetto delle misure ordinate è sanzionabile.