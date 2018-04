La stazione spaziale cinese precipita nell’Alto Vastese: enorme cratere sulla provinciale per Fraine

CASTIGLIONE MESSER MARINO – I primi frammenti della stazione spaziale cinese sono caduti sull’Abruzzo e precisamente sul territorio dell’Alto Vastese dove il relitto più grande ha provocato un enorme cratere sulla strada provinciale tra Castiglione Messer Marino e Fraine inghiottendo completamente la sede stradale. I frammenti più piccoli sono piovuti sul resto delle strade provinciali rovinando il mando stradale.

A darne notizia il consigliere comunale di Castiglione Messer Marino, Enzo Fangio, che in collegamento telefonico con la nostra redazione commenta a caldo: “Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono già intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che hanno provveduto a chiudere la SP 162 . Contattato telefonicamente il presidente della Provincia, Mario Pupillo, ha assicurato il suo pronto intervento per ripristinare la sede stradale con i fondi già messi a disposizione dalla regione, così così come già accaduto per le ultime calamità. L’Agenzia Spaziale italiana aveva già diramato un bollettino di allerta e grazie alla solerzia della onnipresente ed efficiente Provincia, che ha preso tutti i provvedimenti del caso, i cittadini hanno seguito con relativa tranquillità l’evolversi degli eventi”.

PS: Ovviamente si tratta di un colossale pesce d’aprile, mentre il cratere sulla provinciale è maledettamente reale, dopo la frana di tre anni fa. E la provinciale resta chiusa.