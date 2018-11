L’abbraccio degli studenti molisani alle Forze armate

CAMPOBASSO – «A 100 anni dalla fine della GrandeGuerra, in occasione del giorno dell’UnitàNazionale e Giornata delle ForzeArmate, la curiosità e le domande dei nostri studenti rivolte a tutti i protagonisti della cerimonia di oggi, sono la risposta migliore alla paura che il ricordo del nostro passato, quello che ci ha resi la nazione che siamo, possa affievolirsi o addirittura essere dimenticato. Così come la risposta migliore è l’emozione e l’orgoglio che ho visto oggi nei volti dei nostri ragazzi nel ricevere fra le mani il Tricolore. La mia grande speranza è che le nuove generazioni non dimentichino mai il sacrificio di quanti hanno combattuto e di quanti lottano ogni giorno per il nostro grande Paese. A nome della nostra Comunità scolastica e dei nostri studenti e insegnanti presenti all’appuntamento di oggi al Monumento dei Caduti a Campobasso, ringrazio tutte le Forze Armate e la Prefettura per averci offerto la possibilità di prender parte alla cerimonia e di visitare i due spazi espositivi allestiti nelle sedi della stessa Prefettura di Campobasso e del Comando Militare Esercito Molise».

Sono le parole di commozione e ringraziamento della dirigente dell’ufficio scolastico regionale del Molise, Anna Paola Sabatini, che ha preso parte, insieme ad una delegazioni di studenti, alle celebrazioni per l’Unità d’Italia e la giornata delle Forze armate questa mattina a Campobasso.