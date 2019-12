L’abbraccio dell’Alto Vastese alla “sua” bomber Daniela Sabatino

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Centinaia e centinaia di autografi e di foto, sempre con il sorriso sulle labbra. Davvero una pazienza e una disponibilità da campioni quelle mostrate dalla bomber della nazionale di calcio femminile Daniela Sabatino che ha ricevuto l’abbraccio caloroso e cordiale di un intero territorio un vero e proprio bagno di folla presso il palasport di Castiglione Messer Marino. La calciatrice della Nazionale ha preso parte, nel pomeriggio di oggi, ad un incontro pubblico organizzato dalla scuola calcio “San Michele Arcangelo” di Castiglione, una festa colorata e informale in suo onore. La bomber ha incontrato le varie squadre della scuola calcio, dai pulcini alle selezioni dei più grandi, si è intrattenuta con i vari allenatori e ha posato per una foto con una squadra femminile della vicina Agnone. E oltre ai bambini e ai tantissimi genitori, c’erano anche i sindaci a rendere il giusto tributo ad una campionessa dello sport di livello mondiale. Il primo cittadino Felice Magnacca, con la vicesindaco Raffaella Paradiso e altri assessori e consiglieri, ma anche il sindaco di Schiavi, Luciano Piluso, hanno espresso unanimi parole di apprezzamento nei confronti della calciatrice di Castelguidone «che porta il nome dell’Alto Vastese alla ribalta nazionale e internazionale». «Daniela è l’esempio vivente che l’impegno e i sacrifici pagano e che i sogni posso essere realizzati anche partendo dai nostri territori considerati svantaggiati e senza servizi» ha detto il presidente dell’associazione sportiva “San Michele Arcangelo”, il diacono don Mario Longo. E la bomber, quasi incredula per la calda accoglienza che le è stata riservata, ha ringraziato tutti e ha spronato i piccoli allievi della scuola calcio «ad impegnarsi ogni giorno, a lavorare sodo e soprattutto a credere nei propri sogni». Nel corso della serata ha raggiunto il palasport un’altra calciatrice, originaria proprio di Castiglione, Melissa Nozzi, che non ha voluto perdere l’occasione di incontrare e salutare Daniela. Una bella giornata di sport e di amicizia, ma anche di orgoglio abruzzese, impreziosita dalla presenza eccezionale di una star come Daniela Sabatino.

