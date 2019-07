Laboratori artistici e musicali per bambini e ragazzi, a Castiglione la “Festa della CreAttività”

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Torna l’estate e torna anche CastigliArte, il primo agosto 2019 sotto forma di Festa della CreAttività a Castiglione Messer Marino. Un’intera giornata all’insegna di laboratori artistici e musicali per bambini e ragazzi, musica dal vivo ed estemporanee di pittura.

Hanno già dato l’adesione all’iniziativa Anna Lisa Di Giacinto (insegnante e autrice), Jessica Di Monte (pittrice), Davide Scutece (pittore), Paolo Dongu (pittore), Massimo Carulli (Fumettista), Luca Raimondi (musicista), il gruppo musicale Street Band, Domenico Mancini (musicista) e il gruppo Avis Comunale di Castiglione Messer Marino, Associazione “GiocaBimbo”, Associazione “Castiglione.se” e Protezione Civile di Castiglione Messer Marino.

«La manifestazione, oltre alla promozione dell’arte e al coinvolgimento dei giovani, sarà anche l’occasione per presentare il progetto di restauro delle sculture presenti in paese realizzate nelle passate edizioni di CastigliArte. – spiega il maestro scultore Giuseppe Colangelo – L’ obiettivo, oltre al restauro, è l’apposizione di una targa con un QR Code su ogni opera che permetterà di creare un virtuale “Parco delle sculture” connesso ad esperienze simili in Italia. Non resta, dunque, che segnare la data e…partecipare».

L’appuntamento culturale e creativo è per giovedì primo agosto dalle ore 10 del mattino in piazza della Repubblica a Castiglione.

Per informazioni e adesioni potete contattarci all’indirizzo email: comitatoprocastigliarte@gmail.com pppure al 333 5979397.