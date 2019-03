L’Abruzzo e il Sangro set cinematografici per il “Il nome della Rosa”

Il set de “Il nome della Rosa”, in onda in questi giorni su Rai 1, è stato allestito in parte negli studi di Cinecittà a Roma e in location dal vero nelle zone di confine tra Abruzzo e Molise. Le ambientazioni nella zona del Sangro e in Abruzzo sono il castello medievale di Roccascalegna (Ch), le gole di Fara San Martino (Ch) e l’eremo di Santo Spirito a Roccamorice (Pe). «Vedere il nostro castello su RaiUno mi riempie d’orgoglio. – dice il sindaco di Roccascalegna, Domenico Giangiordano – Il nostro castello, ancora una volta, è al centro di una produzione internazionale».