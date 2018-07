L’Agnonese inaugura “Casa Olympia”, Paolantonio: “Sarà il nostro quartier generale”

AGNONE – Nasce “Casa Olympia”. Nel giorno del raduno, la Polisportiva Olympia Agnonese inaugura il quartier generale che ospiterà i componenti della rosa di Antonio Mecomonaco durante la stagione 2018-2019. Si tratta di un edificio nel cuore del centro storico, già sede della Pretura e del Palazzo di Città, che si presenta con una ampia reception, accoglienti stanze da letto, sala per riunioni tecniche, angolo bar, tempo libero, internet e una cucina. Oltre ad accogliere calciatori e staff tecnico, “Casa Olympia” fungerà da sede operativa per pianificare iniziative e le attività del club alla sua dodicesima stagione consecutiva di serie D.

“La scelta del centro storico dove sorge ‘Casa Olympia’, non è stata una decisione presa a caso – afferma Franco Paolantonio, vice presidente del club di viale Castelnuovo -. Con il resto della dirigenza e in particolare con i fratelli Marco e Giampiero Colaizzo, abbiamo inteso gettare le fondamenta per un progetto di ampia portata come quello della cittadella dello sport partendo proprio da uno degli angoli più belli e caratteristici della nostra cittadina. Ci auguriamo inoltre – prosegue Paolantonio – che la presenza di ‘Casa Olympia’ possa rivitalizzare il quartiere veneziano, scrigno di tesori storico-architettonici, unici nel centro Sud Italia. Un ringraziamento particolare – conclude Paolantonio – va rivolto all’amministrazione comunale che si è dimostrata da subito sensibile alle nostre richieste”. E sono trenta gli atleti, la metà in prova, che domani lunedì 30 luglio alle ore 9,30 daranno via al ritiro che si svolgerà sul rettangolo dello stadio “Civitelle”.