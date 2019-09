L’agnonese Tagliamonte relatore alla conferenza internazionale di bioinformatica presso le Niagara Falls

AGNONE – Un giovane studioso originario di Agnone protagonista alla conferenza internazionale di bioinformatica e biologia computazionale che si tiene in questi giorni in America, presso le celebri cascate del Niagara.

Massimiliano Tagliamonte, medico veterinario dell’Università della Florida, partecipa in questi giorni all’importante workshop sulla bioinformatica presso le Niagara Falls, NY, negli USA. La conferenza è un importante forum di divulgazione per la ricerca interdisciplinare che collega informatica, matematica, statistica, biologia, bioinformatica, informatica biomedica e informatica sanitaria. Gli ultimi decenni hanno visto un’enorme crescita nella scala e nella complessità dei dati biologici e medici, compreso il recente riconoscimento mainstream delle sfide relative ai big data. La conferenza di questi giorni presso le Niagara Falls serve a mostrare ricerche all’avanguardia su nuove tecnologie e tecniche relative alla raccolta, elaborazione, analisi e modellizzazione di dati e informazioni per una varietà di applicazioni scientifiche, cliniche e sanitarie. La decima conferenza ACM su bioinformatica, biologia computazionale e informatica sanitaria (ACM BCB) è l’evento principale di ACM SIGBio. Negli anni precedenti gli incontri si sono tenuti a Boston, Cascate del Niagara, Chicago, Orlando, Washington DC, Newport Beach, Atlanta e Seattle. Il dottor Tagliamonte interverrà questa mattina, ora locale, sul tema “Un approccio integrato per un’analisi congiunta efficiente multi-omica”.