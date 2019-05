L’Alto Molise sceglie sindaci donne: elette Anita Di Primio a Belmonte e Carmen Carfagna a Pescopennataro

PESCOPENNATARO – Anita Di Primio, candidata della lista “La Torre”, è stata eletta sindaco del Comune di Belmonte del Sannio con 249 voti, pari al 53,90 per cento. Fermo a 212 voti, pari al 45,89 per cento lo sfidante Dalio Mastrostefano, assessore uscente dell’amministrazione retta dall’ormai ex sindaco Errico Borrelli.

A Castel del Giudice confermato sindaco l’uscente Lino Gentile, con 104 voti, pari al 63,41 per cento. Lo sfidante Carmine Mastrolillo si ferma a 60 voti con una percentuale del 36,59 per cento. Castelverrino elegge sindaco Christian Pannunzio, con 52 voti, pari all’81,25 cento contro lo sfidante Maurizio Misischia con soli 10 voti, pari al 15,63 per cento. Pescopennataro ha il suo primo sindaco eletto donna, con Carmen Carfagna premiata con 135 voti, pari all’85,99 per cento, contro Lucrezia Marchetti, 22 voti, 14,01 per cento. A Vastogirardi il sindaco eletto è Luigino Rosato, con 224 voti, pari al 50,34 per cento. Una manciata di voti in più rispetto alla sfidante Lucia Masciotra, ferma a 221 voti con il 49,66 per cento.