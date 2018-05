“L’amore ai tempi di Sh.Rek.”, Villacanale set cinematografico per un giorno

AGNONE – Villacanale, ridente borgo alle porte di Agnone, si trasforma in un set televisivo. Previste per giovedì 3 maggio alcune riprese del film “L’amore ai tempi di Sh.Rek.”, commedia romantica interamente girata in Molise. Prodotto e scritto da Tonino Di Ciocco e Andrea Cacciavillani, per la regia di Alessandro Derviso, il film uscirà nelle sale cinematografiche del Paese all’inizio del 2019. La bellezza di un posto incontaminato, la genuinità dei suoi abitanti, i suggestivi colori di un borgo baciato dal sole che vive con spensieratezza la quotidianità, hanno spinto i responsabili del cast a portare la cinepresa in un contesto dove il tempo sembra essersi fermato.

“E’ una iniziativa originale alla quale abbiamo detto subito sì mettendo a disposizione della produzione un piccolo contributo economico e offrendo assistenza logistica agli attori e tecnici” spiega Giovanni Labbate, vice presidente dell’Associazione ‘Nuova Villacanale’.

A fargli da eco Giuliano Policella, presidente dell’associazione che da anni opera nel campo del sociale. “Si tratta di una occasione imperdibile che farà conoscere il Molise e il nostro amatissimo borgo a tanti italiani e stranieri. Al tempo stesso auspichiamo che le riprese del film, le quali esalteranno un quadro ambientale unico, possano spingere curiosi e amanti della natura a recarsi in questi posti dove esiste un patrimonio immobiliare da salvaguardare e valorizzare”. (foto Danilo Di Nucci delle Iridi Digitali)