«L’amore non ha lividi», a Castiglione una panchina rossa per dire basta alla violenza sulle donne

CASTIGLIONE MESSER MARINO – «L’amore non ha lividi», è il nome scelto per la giornata del primo dicembre prossimo, domenica, che vedrà Castiglione Messer Marino teatro di un flash mob itinerante e di un convegno contro la violenza sulle donne. Si tratta di un evento a cura dell’amministrazione comunale che avrà inizio alle ore 15,15 in piazza Municipio. Da lì i partecipanti si sposteranno lungo le strade del paese per raggiungere la palestra comunale intorno alle ore 16. Seguirà il convegno sul tema «L’amore non ha lividi», con i saluti del sindaco Felice Magnacca e della consigliere comunale Marialaura Magnacca che coordinerà anche i lavori. I relatori del convegno: Patrizia Pietropaolo, psicologa e psicoterapeuta, Tiziana Magnacca, avvocato e sindaco di San Salvo, Lucia Zulli, responsabile del centro antiviolenza “DonnAttiva” di Vasto e dello sportello antiviolenza di San Salvo, il maresciallo Francesco Tommasetti, comandante della stazione Carabinieri di Castiglione Messer Marino. Al termine del convegno in piazza della Repubblica si terrà la posa e l’inaugurazione di una panchina rossa, segno tangibile e duraturo dell’impegno, anche culturale, contro la violenza sulle donne. «Porta con te un paio di scarpe, simbolo di femminilità, non necessariamente rosse. – è l’invito dell’amministrazione comunale – Le poseremo in piazza per ricordare tutte quelle donne che non avranno più la possibilità di indossarle».