Lancia un sacco di spazzatura dall’auto, il Comune di Agnone “sputtana” lo sporcaccione di turno

AGNONE – «Sanzioni e video online per gli incivili che anziché utilizzare il servizio, che pagano, di raccolta porta a porta o le comode casette informatizzate, preferiscono spargere rifiuti per strada. Per chi non rispetta le regole del vivere civile e la natura nessuna pietà».

E’ il post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Agnone. Il video pubblicato mostra chiaramente una Fiat Panta in transito lungo una strada cittadina: ad un certo punto dall’auto viene lanciata una busta di spazzatura.

Il Municipio assicura sanzioni pesanti per chiunque venga colto dalle telecamere mentre si diletta nello sport del lancio della busta di “monnezza”.