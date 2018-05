Lanciano bottiglie sulle auto della Finanza, denunciati due molisani

Nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio, due autovetture della Guardia di Finanza, in sosta presso il parcheggio della caserma sede della compagnia di Termoli, sono state danneggiate con il lancio a distanza di numerose bottiglie di vetro, provocando la rottura dei finestrini di una delle auto nonché danni alla carrozzeria.

I militari della compagnia, sotto la direzione del comandante del reparto, in coordinamento con il dott. La Rana, procuratore capo e la dottoressa Meo, sostituto procuratore presso la procura della repubblica di Larino, sviluppavano immediate indagini.

Dell’accaduto venivano informate, tramite il comando provinciale di Campobasso, la locale prefettura e le altre forze di polizia, per garantire una immediata intensificazione del controllo del territorio.

Nel giro di poche ore, grazie all’acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e all’analisi delle informazioni raccolte, venivano individuati ed identificati i responsabili del reato ovvero due soggetti italiani maggiorenni.

Gli autori del reato sono stati denunciati all’autorità giudiziaria, per i successivi adempimenti di legge.