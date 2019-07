L’anticiclone batte in ritirata: in arrivo pioggia e aria più fresca È in arrivo, tra domani e mercoledì, un'ondata temporalesca con il rischio di nubifragi e grandine, e un abbassamento della temperatura di 8-10 gradi

Le maglie del tessuto anticiclonico tendono gradualmente a lacerarsi. Domani (martedì) prime avvisaglie del cambiamento delle condizioni meteorologiche con possibilità di rovesci e temporali a ridosso dei rilievi che, nel corso delle ore più calde della giornata, potrebbero sconfinare localmente fin verso i settori pianeggianti. Durante la giornata di MERCOLEDI’ 10 il peggioramento del tempo potrebbe essere ben più severo: correnti più fresche e instabili favoriranno sì una benefica diminuzione delle temperature fin verso valori di qualche grado inferiore alla media ma anche una marcata e diffusa instabilità atmosferica. Evoluzione da monitorare a causa degli ‘ingredienti’ principali: il calore accumulato, l’ingresso di aria più fresca e gli inevitabili contrasti termici i quali, come sempre accade in simili configurazioni, potrebbero essere tali da tramutare questa significativa energia potenziale in temporali di notevole intensità, accompagnati da possibili nubifragi, fenomeni grandinigeni e colpi di vento. Previsioni del meteorologo AMPRO (www.meteoprofessionisti.it) Angelo Ruggieri

