«L’arte del fil di ferro»: le opere di Clemente Zarlenga in mostra per raccogliere fondi contro la sclerosi multipla

AGNONE – «L’arte del fil di ferro». E’ il titolo della prima edizione della mostra mercato dell’artigianato artistico che andrà di scena ad Agnone dal 13 al 16 agosto in viale XI febbraio, al civico 32. Si tratta di una iniziativa benefica dell’artista Clemente Zarlenga, già noto per aver tagliato, da volontario e con mezzi propri, le erbacce in varie zone della città di Agnone, e saranno infatti in esposizione le sue incredibili creazioni realizzate con del semplice filo di ferro. Immagini legate ad Agnone e alle tradizioni locali, omaggio a santi e alla Vergine o altri temi religiosi, ma anche opere e stemmi dedicati alle istituzioni, i Vigili del fuoco del locale distaccamento, i Carabinieri della compagnia altomolisana, lo stesso Comune con un incredibile stemma araldico realizzato minuziosamente sempre e solo con del filo di ferro. L’inaugurazione della mostra è prevista per il prossimo 13 agosto, alle ore 18, alla presenza del minisindaco di Agnone, il giovanissimo Antonio Saia. Parte del ricavato della vendita delle opere d’arte in mostra sarà devoluto all’Associazione italiana sclerosi multipla.