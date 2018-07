L’arte, il territorio e la sua storia si fondono a Castiglione Messer Marino

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Verso i 25 anni di CastigliArte con la mostra collettiva di pittura, scultura e fotografia.

Nel 2019 il caleidoscopio di arti visive e plastiche che dal 1994 ha coinvolto l’Alto Vastese compirà 25 anni. In un momento storico in cui la velocità è tutto e la cultura viene letteralmente “consumata” a suon di click e scorrimenti sul cellulare il tempo trascorso dalla prima edizione di CastigliArte sembra infinito. E questo tempo, con tutto il suo patrimonio di cultura, è arrivato il momento di “raccoglierlo” per consegnarlo al futuro. Per questo, dopo 11 anni, CastigliArte ritorna, cambia nuovamente forma ponendosi un obiettivo ambizioso: tracciare, a partire da quest’anno, la strada per la ricorrenza dei 25 anni nel 2019. «Lo scopo – spiega lo sculture Giuseppe Colangelo – non è un’autocelebrazione fine a se stessa ma la costruzione di un nuovo ponte fra l’arte, il territorio e la sua storia».

E così Castiglione ospiterà, dal 9 al 19 agosto, una mostra collettiva di fotografia, pittura e scultura dal titolo “CastigliArte 2018”.

ARTISTI: Altieri Ettore, Alviani Lino, Bindi Domenico, Cadeddu Francesco, Carafa Michele, Civitarese Antonio, Colangelo Giuseppe, Cruciata Davide, D’Alessandro Benito, Damiano Errico, De Scisciolo Pietro, Di Berardo Alfonso, Di Domenica Claudia, Di Domenica Gianluca, Di Genni Domenico, Di Pietro Bruno, Di Placido Nunzio, Di Sebastiano Pietrino, Dongu Paolo, Farina Nicola, Gaspari Claudio, Geminelli Pietro, Giampaoli Valentino, Lalli Edoardo, Liang Yue, Liberatore Anna, Lolletti Nadia, Macchiagodena Vanni, Maiocco Vilma, Montanaro Michele, Morra Rossano, Muzii Giuseppe, Pallotta Antonio, Pela Attilio, Pinnella Angelica, Rapino Simona, Reinking Georg, Scafetta Bruno, Scutece Davide, Stivaletta

Simona, Tagliaferri Felice, Valerio Claudio, Zuccarini Walter.

SEDE: Palazzo Scolastico di Castiglione Messer Marino in Piazza della Repubblica

INAUGURAZIONE: Giovedì 9 Agosto 2018 ore 18:00

PRESENTAZIONE: Progetto “CastigliArte 10994-2019” e il catalogo degli Artisti in Mostra

Per informazioni: comitatoprocastigliarte@gmail.com – cell: 3335979397

«L’esperienza di CastigliArte, nel nostro territorio, è stato uno dei più interessanti tentativi di trasformare la creazione artistica in un’esperienza collettiva, capace di incidere sul tessuto cittadino e oltre, proprio perché in grado di agire sulle relazioni tra persone e tra queste e l’arte, altre volte (quasi sempre) percepita come un percorso riservato a poche élite. Come Presidente dell’ANCI-Abruzzo ritengo che un evento in grado di coinvolgere persone di diversa provenienza geografica (che è stata una delle costanti di CastigliArte) e legarle nella rete della relazione artistica sia di per se’ un fenomeno rilevante; che poi questo avvenga a Castiglione, in barba a tutti i problemi di spopolamento, abbandono e perdita di identità culturale della nostra montagna mi sembra un evento miracoloso» commenta Luciano Lapenna.