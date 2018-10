Lasciano il servizio attivo, ma restano Carabinieri per sempre

Nel pomeriggio di oggi, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso, alla presenza del Comandante Tenente Colonnello Emanuele GAETA e del personale della Sede, si è tenuta la cerimonia di congedamento dell’ Appuntato Scelto Q.S. SGURA Fernando Antonio, attualmente in servizio presso il Reparto Operativo – Nucleo Investigativo di Campobasso sin dal 31.08.2000 e dell’Appuntato Scelto Q.S. TAMBURRO Antonio, in servizio presso la Stazione Carabinieri di Vinchiaturo (CB) dal 2009.

Entrambi hanno lasciato il servizio attivo dopo 37 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri.

Nel suo discorso, il Tenente Colonnello Emanuele GAETA ha voluto ringraziare i militari, per la professionalità e la dedizione dimostrata nei rispettivi ambiti di servizio svolto durante tutta la carriera ed il raggiungimento di importanti traguardi ed elevati risultati operativi, nonché il diuturno contributo fornito e sempre teso ad esaltare il prestigio dell’Istituzione.

Ha inoltre evidenziato e più volte sottolineato che “Carabinieri si resta per sempre”.