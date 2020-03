LaScuolaNonSiFerma: il progetto “Radio26voci” di Castiglione nella top five del Ministero

CASTIGLIONE MESSER MARINO -Il Ministero dell’istruzione ha aperto una sezione sul proprio sito dedicata alle esperienze di didattica a distanza con annessa una mappa archivio. E fra le esperienze significative, nella top five di tutta Italia, è stata inserita “Radio26voci“.

#LaScuolaNonSiFerma. Anche al tempo del Coronavirus. Il Ministero dell’Istruzione ha deciso di raccogliere in una rubrica dedicata e sui propri canali social tutte le esperienze, le storie, i gemellaggi, gli esempi di didattica a distanza che arrivano ogni giorno dalle scuole italiane. Un modo per non perdere il contatto con le studentesse e gli studenti, per animare il racconto delle buone pratiche, per riunire le istituzioni scolastiche. E per dimostrare che il mondo della scuola, anche in un momento così difficile e imprevedibile, vuole andare avanti.

«Ventisei bambini e una radio per raccontare ciò che accade dentro e intorno alla scuola. Radio26voci è un canale web radio creato e gestito dagli alunni delle classi V A e V B della Scuola primaria di Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti. Nata come strumento educativo e didattico per promuovere l’uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie e per attuare metodologie attive, in questo particolare momento si caratterizza come mezzo di comunicazione prezioso e ben contestualizzato nello spazio della didattica a distanza», racconta l’insegnante Patrizia Campati.