Latte dalla Germania per produrre italianissimi formaggi made in Molise, Report indaga

Dopo oltre trent’anni la magistratura inchioda la politica alle proprie responsabilità sulle quote latte. Ma la musica, in uno dei settori chiave dell’economia del nostro paese, non è cambiata. Chi e perché ha messo un segreto sulle aziende italiane produttrici di formaggio che utilizzano latte straniero? Report entra in possesso in esclusiva della lista secretata per anni dal ministero della Salute. Dalle mozzarelle, alle dop, ai formaggi “similari”: vecchie e nuove incognite affliggono allevatori e produttori. L’etichetta indica sempre l’origine del latte, ma quanti formaggi proposti sul mercato come italiani, sono realmente prodotti con materia prima del nostro paese?

Se ne occupa Report, nella puntata che andrà in onda domani alle 21.20 su Rai3 e su RaiPlay, e l’anteprima già fa sapere che la regione Molise è pesantemente coinvolta in questa vicenda.