“Latte che storia”: premiati video e canzoni degli alunni di Trivento

TRIVENTO – Anche a conclusione di questo anno scolastico diversi i premi arrivati alla scuola secondaria di primo grado di Trivento e grande soddisfazione è stata espressa dal Dirigente scolastico prof. Francesco Paolo Marra per i risultati conseguiti.

Giunto alla sua ventottesima edizione il concorso intitolato a Vittorio Del Giudice “Il valore del latte”, che aveva come tema conduttore: “Latte che storia”, ha portato alla classe II C, guidata dai docenti Federica Fierro, Maria Fiorito e Don Antonio Guglielmi, due ambiti premi, secondo e terzo, rispettivamente per le categorie video e canzone, vincente la capacità ideativa degli alunni di realizzare un video in cui ad aiutare un ragazzo, un po’ stanco durante una lezione di storia, sono personaggi del calibro di Dante, Giulio Cesare e Michelangelo che arrivano dal passato per allargare le sue conoscenze sul pianeta latte e su come la preziosa bevanda bianca veniva utilizzata nel passato. Premiata, inoltre, la simpatia della storica polka del latte, nel cui testo si alternano alla storia del latte, personaggi come Maria Antonietta, Aristotele, le antiche civiltà tra cui i nostri Sanniti, fino ad arrivare al pastorello molisano produttore di formaggio, il tutto musicato con gli organetti suonati dagli studenti. Entusiasmo ed emozione hanno dominato durante la cerimonia di premiazione, organizzata in modo impeccabile dall’azienda, presente un piccolo gruppo di alunni della classe accompagnato dai genitori, rappresentanti di classe, Fossaceca e Palmieri; il momento di gioia è stato condiviso con ragazzi giunti anche dalla Puglia e dall’Abruzzo. Due diplomi di merito dalla giuria, per gli alunni della II A, seguiti dalla prof.ssa Marco, nell’ambito dell’importante concorso nazionale di poesia della città di Foligno.

Proseguono, inoltre, le iniziative relative alla giornata del dono; dopo aver celebrato il quattro ottobre, numerose sono state le attività legate proprio allo spirito che questa giornata vuole instillare nelle giovani coscienze. I ragazzi della secondaria di primo grado della classe I C, hanno realizzato il video che aderirà al contest nazionale e che riguarda il dono del tempo. Quest’anno protagonista è Trivento, con la sua storia e l’operosità dei suoi abitanti, come le uncinettine. Infine, un ringraziamento e una dedica speciale alla Dott.ssa Rita Fossaceca: l’esempio più fulgido di dono per i tutti i giovani della comunità, continuando a vivere nelle numerose iniziative da lei donate alla scuola locale, ha sottolineato sempre il Dirigente Marra, e, nel ricordo indelebile di chi ha avuto il privilegio di conoscere la sua straordinaria generosità. Al contest parteciperà anche il collage fotografico degli smile e dei disegni realizzati dei piccoli allievi della scuola dell’infanzia e della primaria, sapientemente guidati dalle loro insegnanti, che hanno interpretato il dono del tempo focalizzandosi sul sorriso. A partire dal nove giugno e per tutta l’estate sarà possibile votare i lavori collegandosi al sito: giornodeldono.org.

