Laurea in Scienze Pedagogiche per Erica Marchesani, congratulazioni

POGGIO SANNITA – Lunedì 11 marzo 2019, presso l’Università degli Studi Roma Tre, corso di laurea in Scienze Pedagogiche, a suggello di un bellissimo percorso accademico, si è laureata in Scienze della Formazione Primaria, Erica Marchesani, giovane poggese residente ad Ostia (Roma) con la sua famiglia. Titolo della tesi: “Il fenomeno dell’infanzia abbandonata. Trasformazioni di un problema socio-educativo”, relatrice la Chiar.ma Prof.ssa Gabriella Aleandri; correlatrice la prof.ssa Bruna Grasselli.

Ad Erica gli auguri degli orgogliosi, raggianti e commossi genitori Fiorella e Domenico, della sorella Nicoletta, del fratello Alfredo e dei nonni che hanno anche ricevuto lo speciale ringraziamento che la neo dr.ssa Marchesani, molto affettuosamente ha dedicato loro all’inizio della sua tesi scrivendo: “A mamma e papà per avermi sostenuta, a mia sorella per avermi sempre incoraggiata, a mio fratello per essermi stato sempre vicino, ai miei nonni per l’amore che provo per loro. Perché tutto quello che ho fatto vale più di ogni altra cosa”.

Ad Erica anche gli auguri del resto della famiglia e di tutti gli amici poggesi e ovviamente della redazione dell’Eco.