Lavoratore in nero, diecimila euro di sanzione ad un commerciante molisano

Controlli dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, scoperto un lavoratore in nero.

Contrasto al lavoro nero nel settore del commercio. Controlli dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Comando Provinciale di Isernia. Un costante impegno per arginare il lavoro irregolare che penalizza la parte “sana” del mondo dell’imprenditoria.

I controlli hanno riguardato nei giorni scorsi un’attività commerciale dell’hinterland venafrano constatando la presenza di un lavoratore irregolare. Per tale violazione, i militari sanzionavano il commerciante al pagamento di una somma di oltre diecimila euro.

Purtroppo la piaga del lavoro nero sembra difficile da debellare, nonostante siano molto elevate le sanzioni previste per il datore di lavoro